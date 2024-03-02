Наблюдается крайне высокая концентрация на этих кладбищах старой и нештатной российской техники.

В сети появились новые снимки "кладбищ" уничтоженной российской бронетехники. Соответствующие фото выложил в своем аккаунте в соцсети Х украинский морпех-аэроразведчик Kriegsforscher.

Как отмечает, анализируя снимки, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, важной деталью является крайне высокая концентрация на этих кладбищах старой и нештатной российской техники - танки Т-62 без динамической защиты, БТР-80, не модернизированные до уровня БТР-82, а также огромное количество МТ-ЛБ, используемых в качестве бронетранспортеров для пехоты. Также, как отмечает военный эксперт, впервые отмечена попытка установить противоминный трал, на МТ-ЛБ, хотя обычно его ставят на танки.

"Налицо ставка Кремля на продолжение наступления любыми силами, вне зависимости от того, какое у них вооружение", - считает Левин.

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Россия не успевает пополнять запасы техники

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что Россия вступила в полномасштабную войну против Украины, имея один из самых впечатляющих показателей по количеству боевых бронированных машин. При этом по состоянию на сегодня этот показатель сократился более чем в два раза. При этом производство составляет не более 20% поставляемой для войск продукции.

И поскольку в зоне боевых действий стали появляться редкие "музейные" вариации ББМ, это свидетельствует о том, что российский военно-промышленный комплекс, не успевает компенсировать потери, отмечает Коваленко.

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