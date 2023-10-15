Также уничтожены три вражеских танка, 11 ББМ, пять артиллерийских систем, одно средство ПВО, четыре БПЛА.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки общие потери армии РФ составили 644 человека, также уничтожено 34 единицы военной техники противника. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно, украинские защитники отбили около 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

Также в пресс-центре проинформировали, что на Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки, на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного и Вербового.

Видео дня

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1607 огневых задач. Общие потери врага составили 644 человека, 6 сдались в плен. Уничтожено 34 единицы военной техники противника. В частности, три танка, 11 ББМ, пять артиллерийских систем, среди которых - одна самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" и одна прицепная пушка 2А36 "Гиацинт-Б", одно средство ПВО, четыре БПЛА, восемь автомобилей. Также уничтожены три склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Война - потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российский агрессор потерял убитыми ориентировочно 880 своих солдат. Общие потери противника с начала вторжения в Украину уже достигли около 287770 человек.

На фоне обострения на фронте последних дней высокими остаются потери агрессора в технике. В частности в течение вчерашнего дня Силами обороны Украины за минувшие сутки уничтожено восемь вражеских танков, 25 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, две РСЗО, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: