На Таврическом направлении за прошедшие сутки общие потери армии РФ составили 644 человека, также уничтожено 34 единицы военной техники противника. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно, украинские защитники отбили около 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.
Также в пресс-центре проинформировали, что на Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки, на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного и Вербового.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1607 огневых задач. Общие потери врага составили 644 человека, 6 сдались в плен. Уничтожено 34 единицы военной техники противника. В частности, три танка, 11 ББМ, пять артиллерийских систем, среди которых - одна самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" и одна прицепная пушка 2А36 "Гиацинт-Б", одно средство ПВО, четыре БПЛА, восемь автомобилей. Также уничтожены три склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.
Война - потери России в Украине
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российский агрессор потерял убитыми ориентировочно 880 своих солдат. Общие потери противника с начала вторжения в Украину уже достигли около 287770 человек.
На фоне обострения на фронте последних дней высокими остаются потери агрессора в технике. В частности в течение вчерашнего дня Силами обороны Украины за минувшие сутки уничтожено восемь вражеских танков, 25 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, две РСЗО, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.