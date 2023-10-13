Защитники Украины ударили по вражеским складам боеприпасов, уничтожили десятки единиц бронетехники и артиллерии.

За прошедшие сутки украинские воины на Таврическом направлении ликвидировали еще более 780 российских оккупантов и 80 единиц вражеской техники.

О росте потерь противника сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, в течение суток враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 831 артобстрел.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 589 огневых задач, удалось нанести россиянам значительные потери. В частности, обезвредить 786 российских захватчиков и уничтожить 80 единиц военной техники врага.

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Уничтожено 13 танков, 34 боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, 3 противотанковых ракетных комплекса, противотанковый гранатомет, средство противовоздушной обороны, 6 беспилотников и 5 автомобилей. Также ликвидированы 4 склада боеприпасов врага.

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Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 285 тыс. 920 своих военных и более 40 тыс. единиц военной техники и вооружения.

В частности, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 030 российских оккупантов, а также 26 танков, 49 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы и тому подобное.

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