За прошедшие сутки российский агрессор потерял убитыми ориентировочно 880 своих солдат. Общие потери противника с начала вторжения в Украину уже достигли около 287 770 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На фоне обострения на фронте последних дней высокими остаются потери агрессора в технике. В частности, в течение вчерашнего дня Силами обороны Украины уничтожено:
- 8 танков (всего за время вторжения ‒ 4948),
- 25 боевых бронированных машин (9362),
- 33 артиллерийские системы (6866),
- 2 РСЗО (813),
- 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (5269),
- 24 автомобиля и автоцистерны (9249),
- 5 единиц специальной техники (976).
Кроме того за время полномасштабной войны враг потерял:
- 547 средств ПВО,
- 317 самолетов,
- 316 вертолетов,
- 1531 крылатую ракету,
- 20 кораблей и лодок,
- 1 подводную лодку.
Война в Украине - последние новости
Как писал УНИАН, активные боевые действия продолжаются на пяти оперативных направлениях - Запорожском, Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Купянском. По данным украинского Генштаба, в целом в течение суток произошло около 60 боевых столкновений.
Также мы рассказывали, что российская армия продолжает массированный штурм Авдеевки, но успехи захватчиков являются крайне незначительными и оплачиваются большими потерями. Российские источники утверждают, что украинские оборонительные укрепления вокруг Авдеевки представляют для захватчиков серьезную проблему.