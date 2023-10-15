С начала вторжения агрессор потерял более 287 тысяч солдат.

За прошедшие сутки российский агрессор потерял убитыми ориентировочно 880 своих солдат. Общие потери противника с начала вторжения в Украину уже достигли около 287 770 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На фоне обострения на фронте последних дней высокими остаются потери агрессора в технике. В частности, в течение вчерашнего дня Силами обороны Украины уничтожено:

8 танков (всего за время вторжения ‒ 4948),

25 боевых бронированных машин (9362),

33 артиллерийские системы (6866),

2 РСЗО (813),

4 БПЛА оперативно-тактического уровня (5269),

24 автомобиля и автоцистерны (9249),

5 единиц специальной техники (976).

Кроме того за время полномасштабной войны враг потерял:

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547 средств ПВО,

317 самолетов,

316 вертолетов,

1531 крылатую ракету,

20 кораблей и лодок,

1 подводную лодку.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, активные боевые действия продолжаются на пяти оперативных направлениях - Запорожском, Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Купянском. По данным украинского Генштаба, в целом в течение суток произошло около 60 боевых столкновений.

Также мы рассказывали, что российская армия продолжает массированный штурм Авдеевки, но успехи захватчиков являются крайне незначительными и оплачиваются большими потерями. Российские источники утверждают, что украинские оборонительные укрепления вокруг Авдеевки представляют для захватчиков серьезную проблему.

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