Агрессор потерял до двух батальонов техники и живой силы / фото wikimedia.org

За прошедшие сутки российский агрессор потерял убитыми ориентировочно 880 своих солдат. Общие потери противника с начала вторжения в Украину уже достигли около 287 770 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На фоне обострения на фронте последних дней высокими остаются потери агрессора в технике. В частности, в течение вчерашнего дня Силами обороны Украины уничтожено:

  • 8 танков (всего за время вторжения ‒ 4948),
  • 25 боевых бронированных машин (9362),
  • 33 артиллерийские системы (6866),
  • 2 РСЗО (813),
  • 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (5269),
  • 24 автомобиля и автоцистерны (9249),
  • 5 единиц специальной техники (976).

Кроме того за время полномасштабной войны враг потерял:

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  • 547 средств ПВО,
  • 317 самолетов,
  • 316 вертолетов,
  • 1531 крылатую ракету,
  • 20 кораблей и лодок,
  • 1 подводную лодку.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, активные боевые действия продолжаются на пяти оперативных направлениях - Запорожском, Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Купянском. По данным украинского Генштаба, в целом в течение суток произошло около 60 боевых столкновений.

Также мы рассказывали, что российская армия продолжает массированный штурм Авдеевки, но успехи захватчиков являются крайне незначительными и оплачиваются большими потерями. Российские источники утверждают, что украинские оборонительные укрепления вокруг Авдеевки представляют для захватчиков серьезную проблему. 

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