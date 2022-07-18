Силы российской ПВО уничтожили свой самолет, отметил спикер Одесской ОВА.

В ночь на понедельник, 18 июля, в Украине российские оккупанты сбили свой же истребитель-бомбардировщик Су-34.

Российский истребитель сбит в небе над оккупированным Алчевском Луганской области, сообщило в Telegram международное разведывательное сообщество InformNapalm и показало видео.

"...оператор в начале видео говорит, что сбили украинский самолет, но по видео мы отчетливо видим надпись "ВКС России" (Воздушно-космические силы - Ред.)", - говорится в сообщении.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук написал, что в Алчевске истребитель РФ сбили российские силы противовоздушной обороны.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину и начали атаковать военные и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за противников погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 18 июля на нашей земле ликвидировали 38 450 противников и, в частности, 220 вражеских самолетов.

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