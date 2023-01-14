Также уничтожено 6 вражеских танков, 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.

За сутки украинские защитники уничтожили еще 530 оккупантов. Новая партия рашистов превратится в удобрение и присоединится к Кобзону.

С 24.02.22 по 14.01.23 защитники Украины ликвидировали уже примерно 114 тысяч 660 оккупантов. На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ сообщил, сколько техники потерял враг.

Украинские военные уничтожили:

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танков - 3104 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2090 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средств ПВО - 219 (+1) ед,

самолетов - 286 (+0) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1867 (+2),

крылатых ракет - 723 (+0),

кораблей / катеров - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+13) ед,

специальной техники - 186 (+2).

В Генштабе также подчеркнули, что данные уточняются.

Потери и поражения оккупантов на фронте

Ранее УНИАН уже сообщал, что боец ВСУ рассказал о ловушке для "Вагнера" в Соледаре. Рашисты даже не понимают, что они не смогут добиться там успеха. Соледар оказался неудобным для городских боев.

Об очередном поражении россиян также рассказали в Генштабе. За минувшие сутки наши защитники отбили их атаки на Бахмут, а также на 13 населенных пунктов Донбасса. Также украинские военные нанесли немало ударов по позициям врага.

В ISW рассказали, что ВСУ продолжают контрнаступление. Ранее говорилось, что это наступление могут перенести на весну. Однако сейчас аналитики не видят признаков того, что ВСУ планируют ждать.

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