За сутки украинские защитники уничтожили еще 530 оккупантов. Новая партия рашистов превратится в удобрение и присоединится к Кобзону.
С 24.02.22 по 14.01.23 защитники Украины ликвидировали уже примерно 114 тысяч 660 оккупантов. На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ сообщил, сколько техники потерял враг.
Украинские военные уничтожили:
- танков - 3104 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2090 (+4) ед,
- РСЗО - 437 (+0) ед,
- средств ПВО - 219 (+1) ед,
- самолетов - 286 (+0) ед,
- вертолетов - 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1867 (+2),
- крылатых ракет - 723 (+0),
- кораблей / катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+13) ед,
- специальной техники - 186 (+2).
В Генштабе также подчеркнули, что данные уточняются.
Потери и поражения оккупантов на фронте
Ранее УНИАН уже сообщал, что боец ВСУ рассказал о ловушке для "Вагнера" в Соледаре. Рашисты даже не понимают, что они не смогут добиться там успеха. Соледар оказался неудобным для городских боев.
Об очередном поражении россиян также рассказали в Генштабе. За минувшие сутки наши защитники отбили их атаки на Бахмут, а также на 13 населенных пунктов Донбасса. Также украинские военные нанесли немало ударов по позициям врага.
В ISW рассказали, что ВСУ продолжают контрнаступление. Ранее говорилось, что это наступление могут перенести на весну. Однако сейчас аналитики не видят признаков того, что ВСУ планируют ждать.