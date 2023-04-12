Им на помощь пришла группа огневой поддержки украинских Сил обороны, нападение оккупантов было отбито.

Шестеро пограничников три часа удерживали позиции и отражали атаки превосходящих сил оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. К ним прибыла группа огневой поддержки.

"Шестеро пограничников Луганского отряда в течение трех часов держали позиции и отражали атаки противника. Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление: группа огневой поддержки", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ отметили, что наступление оккупантов удалось отбить благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия. Позже раненых эвакуировали в безопасную зону.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия и пытается взять под полный контроль город Бахмут. Продолжаются бои. В течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Григоровка и Хромово.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что российские оккупанты применяют подразделения десантников в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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