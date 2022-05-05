В Украине военные из 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа России понесли значительные потери и отказались в дальнейшем участвовать в войне.
Российских мотострелков отвели в район восстановления вблизи границы Украины с РФ, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил нашей страны в Facebook.
По его данным, оккупанты ждут перемещения в Россию.
"Подразделения боевиков "2-го армейского корпуса" (так называемая "ЛНР" - Ред.) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов, имеют низкий (уровень - Ред.) морально-психологического состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты и не готовы к выполнению задач", - добавили в Генштабе.
Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину.
Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Львове, Херсоне, Одессе, Мариуполе и Николаеве.
Позже стало известно, что противник на части востока Украины пошел в наступление.
Защитники украинского государства давали оккупантам достойный отпор. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 4 апреля в стране уже уничтожено 24 500 противников.
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