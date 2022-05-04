В нашей стране было ликвидировано еще 15 танков противника, сообщили в Генштабе украинской армии.

Потери России в Украине живой силой по состоянию на среду, 4 мая, возросли на 300 оккупантов и теперь составляют 24 500 противников.

В нашей стране за сутки также ликвидированы 15 танков, 43 боевых бронированных машины, 16 артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, также уничтожено одно вражеское средство противовоздушной обороны, 24 единицы автомобильной техники, 12 беспилотников оперативно-тактического уровня и три крылатые ракеты.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях", - добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, в Киеве, Харькове, Львове, Чернигове, Херсоне, Одессе, Николаеве и Мариуполе.

Позже стало известно, что враг пошел в наступление на части востока нашей страны, горячей точкой был Изюм.

ВСУ давали врагу достойный отпор. В Генштабе армии поделились, что по состоянию на 4 мая в нашем государстве были ликвидированы 24,2 тыс. оккупантов.

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