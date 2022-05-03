Подбиты два десантно-штурмовых катера оккупантов, несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост".

За сутки общие потери врага на южном направлении составили 122 оккупанта.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook.

"В течение суток, враг, закрепившись на оборонительных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел. Однако, Николаев и приближенные районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Вновь враг бил по объектам промышленности. К счастью, без жертв", - отметил он.

По словам Назарова, на Херсонщине попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наблюдательный пост украинских военных была подавлена минометным огнем и сорвана.

Зато ракетно-артиллерийские подразделения украинских войск выполнили более сотни огневых задач.

"Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста. А к подбитым на рассвете двум десантно-штурмовым катерам, добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", который пытался с моря зайти на Одессу. Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен", - подчеркнул спикер командования.

Он напомнил, что дважды ударив сегодня по Одесской, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав по сооружению крылатыми ракетами "Яхонт", а из оккупированного Крыма ракетой "Оникс", выпущенной из комплекса "Бастион", разрушил жилой дом в самой Одессе.

В результате погиб 15-летний мальчик, еще одну несовершеннолетнюю с ранением доставили в больницу.

"Корабельная группировка черноморского флота рашистов продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне", - добавил Назаров.

Ранее сообщалось, что россияне придумали, как маскировать безумные потери на войне в Украине.

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