Отмечается, что эти кадры являются подтверждением численного преимущества врага на Покровском направлении.

Аналитики DeepState показали движение и поражение огромной колонны российских оккупантов из Сокола в сторону железной дороги в Донецкой области. Соответствующее видео они опубликовали в Telegram-канале.

"Данные кадры являются еще подтверждением численного превосходства врага на Покровском отрезке. Подобные колонны движутся и по посадкам, иногда таким, а иногда и несколько большим числом", - говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что российские захватчики продолжают насыщать треугольник Прогресс-Лозоватское-Очеретино.

"Надо понимать, что данные успехи врагу даются большой ценой живой силы, но и наши защитники несут потери. За каждую ошибку, будь то генерала или обычного пехотинца, платится чья-то кровь", - заявили аналитики.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, 30 июля аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области. Они отметили, что есть продвижение возле Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном.

В то же время, в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины не было сказано о продвижении врага. Говорилось, что за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Также было сказано, что и дальше очень горячо на Покровском направлении, где Силы обороны за сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти различных населенных пунктов, активным был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Оккупанты действовали на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

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