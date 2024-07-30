Отмечается, что Керчь и пригород обесточены после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях.

Во вторник, 30 июля, во временно оккупированном Крыму произошла крупная авария на высоковольтной подстанции - десятки тысяч жителей полуострова остались без света, сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

"После аварии на высоковольтной подстанции 360 подстанций Керчи и близлежащих сел оказались обесточены, без света остаются более 53 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается. что пожары начались практически одновременно в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково. После этого случилась авария с электричеством. Одной из возможных причин пожаров называют диверсию.

"Керчь и пригород обесточены после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях. Без света осталось около 53 тысяч человек. Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат и сёл Осовины и Бондаренково. Также в городе на восточной части Крыма нет воды", - написал о произошедшем прокремлевский Mash.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июля в Екатеринбурге горит российский оборонный завод "НПО автоматики им. Н.А. Семихатова", основной продукцией которого являются системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами морского, а также шахтного базирования.

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