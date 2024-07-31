Диверсанты попали в засаду во время выполнения диверсионно-разведывательного задания по минированию украинской территории.

Бойцы черниговского Движения сопротивления ликвидировали группу российских офицеров-спецназовцев 322-го Центра специальных операций "Сенеж". Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на тг-канал партизан.

Отмечается, что российские диверсанты были ликвидированы 28 июля в Семеновском районе Черниговской области. Они попали в засаду во время выполнения диверсионно-разведывательного задания по минированию украинской территории.

В результате огневого контакта с украинскими спецназовцами пятеро россиян были ликвидированы.

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Как пишет тг-канал "ВЧК-ОГПУ", погибли гвардии капитан Ларионов Вячеслав Андреевич, гвардии майор Асанов Михаил Александрович, гвардии капитан Солдаткин Виктор Юрьевич, гвардии старший лейтенант Головченко Валерий Александрович и гвардии майор Поспелов Андрей Иванович.

"ВЧК-ОГПУ" отмечает, что российские спецназовцы погибли "из-за желания начальника Центра полковника Мирошникова Дмитрия Павловича в очередной раз найти повод выслужиться перед командующим ССО Валерием Флюстиковым в надежде получить повышение"

Центр "Сенеж" - одна из самых профессиональных составляющих российских Сил специальных операций, подчиненная Главному разведывательному управлению Генштаба РФ. Спецназовцы центра проводили операции на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке в операциях по оккупации Крыма, и вторжении на Донбасс.

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Кирилл Сазонов, военнослужащий Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", отмечает, что самое главное для российских оккупантов - это направление на Покровск. Он пояснил, что перерезание трассы Покровск-Константиновка, "и если оккупанты смогут продвинуться на Лиманском направлении и выйти на трассу "Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск и далее на Харьковщину" станет обрезкой логистики для ВСУ от Харьковской и Запорожской группировок.

В то же время украинские Силы обороны продолжают защищать свои позиции и наносить врагу потери. Так, войско россиян за последние сутки уменьшилось на 1060 человек, общие потери противника по состоянию на 31 июля ориентировочно составили: около 578 120 человек.

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