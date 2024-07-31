Кирилл Сазонов отметил угрозы перерезания логистических путей.

Кирилл Сазонов, военнослужащий Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", отмечает, что самое главное для российских оккупантов - это направление на Покровск. В эфире Ранок.LIVE, говоря о ситуации на фронте, в частности Часов Яр, он отметил, что "враг пробивается на нескольких направлениях, пытаясь, в первую очередь, срезать наши позиции на Клещеевке и Андреевке", но особого успеха не имеет.

"Сейчас говорим так, что вся Донецкая область - это очень "горячий" регион. Но самое главное для противника - это направление на Покровск, точнее, на трассу Покровск-Константиновка", - сказал Сазонов.

Он также объяснил, почему это важно для врага.

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"Взятие Нью-Йорка - что оно ему даст? Небольшой кишлак, который ни на что не влияет. Так же с Часиком - это тоже: прорыва фронта нет, котла нет. Да, подвинулись назад, на другие позиции, наши войска, как в таком раскладе, и все. Это ни о чем. Это даже для пропаганды ни о чем", - отметил военный.

В то же время, подчеркнул он, перерезание трассы Покровск-Константиновка, "и если оккупанты смогут продвинуться на Лиманском направлении и выйти на трассу "Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск и далее на Харьковщину" станет обрезкой логистики для ВСУ от Харьковской и Запорожской группировок.

"Это угроза большого окружения, угроза потери Донецкой области. Конечно, наш Генштаб это по картам видит, ОСУВ "Хортица" это видит. И на Лимане у них (оккупантов - УНИАН) нет никаких продвижений сейчас, только на Покровском направлении", - подчеркнул Сазонов.

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Как сообщалось, ранее военный 1-го батальона 68-й отдельной егерской бригады им. А. Довбуша Александр с позывным "Рено" рассказал, что РФ продвинулась под Покровском, и пока не удается найти способ, как их остановить.

Он подчеркнул, что там под колеей есть проходы и укрытия, а с обеих сторон - посадка. Это позволяет российским оккупационным войскам накапливать пехоту и проводить массированные штурмы, которые очень сложно отражать.

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