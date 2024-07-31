Российские захватчики потеряли за сутки более тысячи солдат, - Генштаб

Наши защитники вывели из строя и уничтожили и кучу техники врага, в том числе 30 артсистем, 20 бронемашин и до 10 танков, более 20 ударных БПЛА и более полсотни единиц автотехники.

Войско россиян за сутки уменьшилось на 1060 человек благодаря активной работе украинских защитников. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили: личного состава - около 578120 (+1060 за минувшие сутки) человек", - говорится в сообщении.

Также, за это время ликвидировано:

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вражеских танков - 8390 (+9) единиц,

боевых бронированных машин - 16161 (+20),

артиллерийских систем - 16086 (+30),

РСЗО - 1131 (+1),

средства ПВО - 907 (+1),

самолетов - 363 (+0),

вертолетов - 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12853 (+21),

корабли / катера - 28 (+0) единиц,

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того уничтожено 21739 (+52) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, 2697 (+1) единиц специальной техники.

Война в Украине - текущая ситуация

Как сообщал УНИАН, вчера аналитики DeepState показали движение и поражение огромной колонны российских оккупантов на востоке Украины. Враг двигался из Сокола в сторону железной дороги в Донецкой области. В комментарии отмечалось, что данные кадры являются еще подтверждением численного превосходства врага на Покровском отрезке. Подобные колонны движутся разными путями, причем иногда и несколько большим числом.

Аналитики подчеркнули, что определенные успехи россиянам даются большой ценой живой силы.

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