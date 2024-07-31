Российские захватчики потеряли за сутки более тысячи солдат, - Генштаб

Войско россиян за сутки уменьшилось на 1060 человек благодаря активной работе украинских защитников. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили: личного состава - около 578120 (+1060 за минувшие сутки) человек", - говорится в сообщении.
Также, за это время ликвидировано:
- вражеских танков - 8390 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин - 16161 (+20),
- артиллерийских систем - 16086 (+30),
- РСЗО - 1131 (+1),
- средства ПВО - 907 (+1),
- самолетов - 363 (+0),
- вертолетов - 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12853 (+21),
- корабли / катера - 28 (+0) единиц,
- подводные лодки - 1 (+0).
Кроме того уничтожено 21739 (+52) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, 2697 (+1) единиц специальной техники.
Война в Украине - текущая ситуация
Как сообщал УНИАН, вчера аналитики DeepState показали движение и поражение огромной колонны российских оккупантов на востоке Украины. Враг двигался из Сокола в сторону железной дороги в Донецкой области. В комментарии отмечалось, что данные кадры являются еще подтверждением численного превосходства врага на Покровском отрезке. Подобные колонны движутся разными путями, причем иногда и несколько большим числом.
Аналитики подчеркнули, что определенные успехи россиянам даются большой ценой живой силы.