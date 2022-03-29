Он уточнил, что и гражданские самолеты западного производства, которые РФ пытается сейчас присвоить, в условиях санкций все равно через некоторое время будут припаркованы к забору.

Авиаэксперт Богдан Долинце сказал, что потери воздушного флота оккупанты не смогут восстановить и за несколько десятков лет

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Мы понимаем, что каждый самолет или вертолет стоит десятки миллионов долларов, поэтому эти потери (потери военного воздушного флота оккупантов в Украине - УНИАН) практически не возможно быстро, даже в среднесрочной перспективе восстановить. Здесь речь может идти о 5 или даже 10 лет восстановления этих потерь при условии отсутствия каких-либо санкций, а в условиях санкций речь может идти о нескольких десятках лет. А в общем, если мы понимаем, что какая-то часть этой техники использует иностранные комплектующие, то в принципе ее восстановить будет не возможно. И это касается не только техники, которая была уничтожена, а это касается и техники, которая, например, была частично повреждена во время ведения боевых действий", - рассказал эксперт.

Он также объяснил какие на сегодня перспективы РФ с ее гражданским воздушным флотом.

"Если говорить о тех самолеты западного производства, которые уже сегодня находятся на территории РФ, и мы видим, что они (РФ - УНИАН) стараются эти самолеты каким-то образом присвоить, надо понимать, что в условиях наложенных санкций: это запрет на продажу самолетов, запрет на продажу комплектующих и запчастей к ним, а также любых других услуг, связанных с обслуживанием и содержанием этих самолетов, в среднесрочной перспективе приведет к тому, что эти самолеты все равно будут припаркованы к забору. Мы видели как это происходило с некоторыми самолетами в других странах, на которые накладывали санкции на поставки авиационной техники и довольно быстро эти самолеты были под забором",- Долинце.

Авиаэксперт отметил, что даже восстановить свою авиаспособность.

"Конечно, если говорить о так называемом "сером" или неофициальном ввозе запчастей есть определенный потенциал, какое-то время это им позволит для отдельных самолетов возможность эксплуатации, но, если мы говорим о сотнях самолетов, то невозможно обезопасить "серый" импорт для сотен самолетов. Это можно сделать для 5-10 машин максимум. Кроме того, мы понимаем, что часть флота им придется сразу поставить на заводы, разбирать, использовать, как "доноры", для того, чтобы еще по крайней мере пол года - год поддерживать другие самолеты и их возможность летать", - акцентировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, в связи с введением санкций в России срывается выполнение оборонного заказа.

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