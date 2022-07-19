В нашей стране уничтожен капитан российской армии, поделился "Штирлиц".

В Украине уничтожен командир разведывательной роты армии Российской Федерации Дмитрий Литвинов.

Ликвидированный командир имел звание капитан, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

По его данным, в нашей стране также был уничтожен российский прапорщик, заместитель командира разведывательной группы специального назначения армейского спецназа РФ - Руслан Гильманов.

"...Гильманов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался... Литвинов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - поделился украинский офицер.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Российские власти утверждали, что в нашей стране решили провести "спецоперацию" якобы для "демилитаризации" и "денацификации".

Стоит отметить, что россияне атаковали не только военные объекты, а и гражданские, и было много жертв и пострадавших среди мирных жителей. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за противников погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор захватчикам. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 19 июля на нашей земле уничтожили 38 550 противников.

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