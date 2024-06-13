За минувшие сутки в районе Крынок было шесть штурмов

Российские захватчики за прошедшие сутки потеряли на левобережье Днепра много техники, в частности пять лодок.

"Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм.. Обычно 1-2. Что-то "пошло не так" видимо...", - сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в социальных сетях.

По данным Сил обороны юга, за минувшие сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава россиян на Приднепровском и Ореховском направлениях на 111 человек. Также враг потерял 30 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, шесть пушек, миномет, 16 единиц автобронетехники, пять лодок и квадроцикл.

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За минувшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 6 штурмов, на левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил также 6 бесполезных штурмов в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

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В ВСУ сообщали, что на юге российские оккупанты атакуют позиции Сил обороны с помощью различных средств, в том числе мотоциклов. Например, 5 июня на Ореховском и Приднепровском направлениях противник потерял три установки "Град БМ-21", 12 орудий и тому подобное.

Также говорилось, что противники продолжают терять лодки - тогда же они потеряли две такие единицы. В то же время оккупанты пытаются решить проблему - создают так называемую Днепровскую флотилию.

Враг надеется, что тогда сможет перебрасывать в нужные места плавсредства, чтобы выполнять боевые задачи. Сейчас захватчики пользуются на Херсонщине разнообразным "флотом", в составе которого - лодки, отобранные у местных рыбаков.

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