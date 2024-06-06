Враг потерял роту солдат, из них половина - "двухсотые".

Оккупанты атаковали позиции ВСУ с помощью различных средств, в том числе мотоциклов, за сутки уничтожено важное вооружение и техника врага. Всего уничтожено 46 единиц, среди них мотоцикл, две лодки и более 10 пушек.

О ситуации на Ореховском и Приднепровском направлениях рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Три установки "Град БМ-21" недосчитался враг вчера... А еще 12 пушек. Опять пункт управления БПЛА и далее по списку. Особенно меня мотоциклы веселят, как и операторов FPV наших", - написал спикер в соцсети.

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По его словам, установки "Град" - важный момент, потому что это - мобильные платформы, которые быстро разворачиваются (сворачиваются), то есть по ним попасть достаточно сложно.

В эфире "Апострофа" он уточнил, что в целом ситуация за прошедшие сутки "была интересной" - враг продолжал штурмовые действия, однако они были безуспешны.

"Даже некоторые небольшие успехи есть с нашей стороны. Вчера россияне потеряли больше роты - 111 человек, половина - "двухсотые". Интересные достижения - сбиты 4 разведывательных БПЛА за сутки - это больше обычного...", - добавил Плетенчук.

В целом, по его словам, вчера было 13 штурмов, из них 9 - на Ореховском направлении и 4 - в районе Крынок (левобережье Херсонщины).

"Ситуация напряженная в нашей операционной зоне. Они (россияне - УНИАН) пытаются выдавить (ВСУ), как на левобережье, так и на Ореховском направлении", - рассказал спикер.

Впоследствии в эфире телемарафона он рассказал, что одна из основных горячих точек - именно Крынки, которых фактически нет - населенный пункт уничтожен врагом.

В то же время он отметил, что вчера высадиться на остров Нестрига оккупанты даже не пытались. Они продолжают терять лодки (вчера ВСУ уничтожили еще две единицы), но пытаются решить проблему - создают так называемую Днепровскую флотилию. Враг надеется, что тогда сможет перебрасывать в нужные места плавсредства, чтобы выполнять боевые задачи. Как уточнил Плетенчук, сейчас захватчики пользуются на Херсонщине разнообразным "флотом", в составе которого - лодки, отобранные у местных рыбаков.

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6 июня на россияне вывели в Черное море два больших десантных корабля. По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, это - своеобразное событие, потому что такие вражеские корабли давно не выходили в акваторию. Утром они находились в сопровождении подводной лодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет, и надводного носителя крылатых ракет, который может иметь на борту до 8 "Калибров".

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