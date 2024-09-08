Кроме того, бойцы ВСУ за сутки превратили в металлолом 4 вражеских танка, 19 ББМ и много другой техники РФ.

Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составили 625260 человек личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1270 оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее:

танков - 8636 (+4 за прошедшие сутки),

боевых бронированных машин - 16897 (+19),

артиллерийских систем - 17804 (+30),

РСЗО - 1180 (+2),

средств ПВО - 942,

самолетов - 368,

вертолетов - 328,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14864 (+80),

крылатых ракет - 2588,

кораблей/катеров - 28,

подлодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 24218 (+47),

специальной техники - 3047 (+10).

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Обновлено. По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными БПЛА типа Shahed:

"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа Shahed. Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны (вероятно упали под влиянием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях".

Потери России в Украине - заявление главы Пентагона

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что за все время полномасштабного вторжения России в Украину убито или ранено не менее 350 тысяч российских солдат: "Россия несет огромные потери из-за имперских фантазий Владимира Путина".

По его словам, с 24 февраля 2022 года ВСУ потопили, уничтожили или повредили 32 российских корабля и 97 российских боевых самолетов.

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