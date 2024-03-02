По словам Игната, над Азовским морем уже шестой день не фиксируется самолет А-50.

Почти ежедневное сбивание российских самолетов стало возможным благодаря получению Воздушными силами "дополнительных инструментов". Об этом рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Детали мы не можем рассказывать. Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно, оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно, и враг не чувствует себя так свободно, как это было раньше", - сказал он.

По словам Игната, Воздушные силы получили определенные дополнительные инструменты, и хотя их недостаточно, чтобы закрыть огромную территорию линии фронта, это дает возможность подстерегать врага там, "где он наглеет".

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"Уничтожаются (самолеты - ред.) на больших расстояниях. Конечно, хочется увидеть российских летчиков - катапультировались или нет, горящий самолет, который падает, но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника это нереально увидеть", - сказал спикер.

Игнат отметил, что случаи частого уничтожения вражеских самолетов на больших расстояниях являются серьезным психологическим фактором для российских пилотов.

"Посмотрите, на каких расстояниях были уничтожены А-50. Кстати, сегодня шестой день без А-50 в Азовском море, и это довольно приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать эти самолеты, если они могут пойти за русским кораблем", - сказал он.

По словам Игната, сбитие вражеских самолетов дает возможность украинским военным перевести дыхание, ведь сейчас ведутся оборонительные действия, и управляемые авиабомбы, запускаемые с этих самолетов, являются серьезным вызовом.

"Чтобы бомбу дальше бросить, надо подлететь ближе, ведь управляемая авиабомба имеет ограниченный радиус действия, чтобы доставать подальше. А подлетать поближе - это может быть билет в один конец, они это понимают и осторожнее действуют, а это дает возможность нашим войскам более-менее перевести дыхание", - отметил спикер.

Сбивание российских самолетов

В последнее время участились случаи сбивания российских истребителей, которые атакуют украинские позиции на фронте управляемыми авиабомбами. В частности, вчера, 1 марта, на восточном направлении ВСУ уничтожили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

По данным Министерства обороны, в феврале Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов. Было уничтожено десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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