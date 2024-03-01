Среди них 12 истребителей и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В феврале Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что уничтожено десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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"Это лучший результат с октября 2022 года. Благодарны нашим воинам за эффективную работу. И нашим партнерам - за усиление возможностей противовоздушной обороны Украины", - отмечают в Минобороны.

Самолетопад на фронте

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк сегодня проинформировал, что в течение февраля противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 228 средств воздушного нападения противника.

Среди уничтоженного 64 БпЛА Shahed-131/136 и другие, кроме того сбито 7 БпЛА неопределенного типа.

По его словам, было уничтожено, в частности, 64 БпЛА Shahed-131/136, 27 БпЛА Zala, три БпЛА Supercam, 116 БпЛА "Ланцет", 14 БпЛА "Орлан-10" и семь БпЛА неопределенного типа.

Павлюк отметил, что в условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БПЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщалось, вечером 23 февраля был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Самолет упал в Краснодарском крае РФ.

Украина заявляла о сбитии самолета, а в Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Некоторые российские телеграмм-каналы писали, что якобы причиной падения самолета был "дружественный огонь", как и в случае со сбиванием другого А-50 несколькими неделями ранее.

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