Оккупанты вынуждены сдаваться в плен из-за аномальной жары и отсутствия питьевой воды.

Среди оккупационных войск России в Украине свирепствует тиф и холера.

Как пишет эксперт Bild Юлиан Рёпке, о распространении тифа и холеры начали писать российские паблики. Канал "Два майора" пишет, что в Херсонской области "от брюшного тифа и холеры уже есть смертельные последствия, количество заболеваний растет".

Каждому солдату выдают 18 литров воды на 14 дней в пластиковых бутылках. От командиров требуют выдавать им не менее 1,5 литров в сутки, но тогда вода закончится через четыре дня. Из-за жажды солдаты пьют грязную воду из рек и колодцев, примитивно фильтруя ее тканью. Это приводит к тифу и холере.

Видео дня

Другой российский военкор сообщает об "увеличении случаев заболевания брюшным тифом и холерой с 15 июня". В прошлый четверг российский солдат рассказал на видео, что его товарищи сдаются в плен из-за жажды.

"Три дня не было ни еды, ни воды", - заявил он.

В ответ российская пропаганда распространяет фейки о холере на подконтрольной Украине части Херсонской области. Глава местной инфекционной больницы Елена Тимошенко опровергла эти заявления, заявив, что холеры там нет уже 20 лет, как и предпосылок для вспышки инфекции.

Война в Украине - последние новости с фронта

Вечером 28 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за день число боевых столкновений на фронте возросло до 131. Самой горячей точкой оставалось Покровское направление - там произошло 36 боевых столкновений.

Российские захватчики смогли двинуться вперед на части востока Украины, в частности, продвинулись в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой области - в Соколе и Южном.

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