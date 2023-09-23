В частности, уничтожена радиолокационная станция армии РФ

Авиация Сил обороны Украины за 23 сентября нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских средств и одну радиолокационную станцию россиян.

Тем временем, как сообщается, войска РФ нанесли пять ракетных и 44 авиационных ударов, совершили 22 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине - прогноз

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, к концу третьей недели сентября рекорды по количеству уничтоженной техники российских оккупационных войск отчетливо вырисовались.

По прогнозу эксперта, в конце месяца следует ожидать рекорды ВСУ по уничтоженному количеству:

ствольной артиллерии;

РСЗО;

автотранспорта.

"Какие будут окончательные результаты, увидим в конце месяца, но и промежуточные уже говорят более чем просто о многом", - считает Коваленко.

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