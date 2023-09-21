В частности, поражен пункт управления, девять артиллерийских средств и две станции РЭБ противника.

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла удар по пункту управления и 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления и 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и две станции РЭБ противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе заявили, что по уточненной информации, ночью 21 сентября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300.

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"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 38 крылатых ракет. Всего враг нанес 52 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушений и повреждений получили жилые дома, гражданские учебные заведения, медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, в течение суток российские оккупанты атаковали на нескольких направлениях. На Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, но успеха не имел. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 8 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки.

На шахтерском направлении силы обороны успешно отбили атаку противника в районе Никольского. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Работиного.

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