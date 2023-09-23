Промежуточные результаты в уничтожении военной техники россиян говорят более чем о многом, отметил обозреватель.

К концу третьей недели сентября рекорды по количеству уничтоженной техники российских оккупационных войск отчетливо вырисовались, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Как и ожидалось, очередной рекорд будет установлен по количеству уничтоженной ствольной артиллерии. За 3 недели сентября было уничтожено 680 единицы. Для абсолютного рекорда нужно уничтожить еще 12 стволов. Как думаете, СОУ справятся с этой непосильной задачей за оставшуюся неделю?" - написал эксперт, намекая на однозначный успех украинских бойцов.

Второй рекорд, который ожидался - потери россиянами РСЗО, отметил Коваленко:

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"На сегодняшний день это 54 единицы. Сможет ли до конца месяца он составить более 70? Время покажет, но с учетом тактики применения РСЗО врагом можно утверждать, что это вполне реально. В настоящее время, из-за критического дефицита ствольной артиллерии по ряду направлений, российские войска вынуждены подтягивать РСЗО ближе к линии фронта. Кроме того, Силы обороны Украины с недавних пор стали регулярно применять высокоточные М142 HIMARS для точечного отстрела РСЗО".

Третий ожидаемый рекорд - потери автотранспорта рашистами, добавил эксперт:

"С учетом отстрела автотранспорта я почему-то уже не сомневаюсь в возможности превзойти мартовский результат 2022, когда российские логистические колонны выносились нон-стоп. Логистика ужимается, а обычные "буханки" используются там, где должны использоваться ББМ, с которыми острейший дефицит у российских войск. Какие будут окончательные результаты, увидим в конце месяца, но и промежуточные уже говорят более чем просто о многом".

Потери России в Украине на 23 сентября - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 23 сентября предварительно достигли около 275 460 человек личного состава, 510 захватчиков ликвидировали за последние сутки.

Кроме этого, Россия потеряла в Украине не менее: 4655 танков, 8912 боевых бронированных машин, 6210 артиллерийских систем, 789 РСЗО, 530 средства ПВО.

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