К концу третьей недели сентября рекорды по количеству уничтоженной техники российских оккупационных войск отчетливо вырисовались, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"Как и ожидалось, очередной рекорд будет установлен по количеству уничтоженной ствольной артиллерии. За 3 недели сентября было уничтожено 680 единицы. Для абсолютного рекорда нужно уничтожить еще 12 стволов. Как думаете, СОУ справятся с этой непосильной задачей за оставшуюся неделю?" - написал эксперт, намекая на однозначный успех украинских бойцов.
Второй рекорд, который ожидался - потери россиянами РСЗО, отметил Коваленко:
"На сегодняшний день это 54 единицы. Сможет ли до конца месяца он составить более 70? Время покажет, но с учетом тактики применения РСЗО врагом можно утверждать, что это вполне реально. В настоящее время, из-за критического дефицита ствольной артиллерии по ряду направлений, российские войска вынуждены подтягивать РСЗО ближе к линии фронта. Кроме того, Силы обороны Украины с недавних пор стали регулярно применять высокоточные М142 HIMARS для точечного отстрела РСЗО".
Третий ожидаемый рекорд - потери автотранспорта рашистами, добавил эксперт:
"С учетом отстрела автотранспорта я почему-то уже не сомневаюсь в возможности превзойти мартовский результат 2022, когда российские логистические колонны выносились нон-стоп. Логистика ужимается, а обычные "буханки" используются там, где должны использоваться ББМ, с которыми острейший дефицит у российских войск. Какие будут окончательные результаты, увидим в конце месяца, но и промежуточные уже говорят более чем просто о многом".
Потери России в Украине на 23 сентября - данные Генштаба ВСУ
Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 23 сентября предварительно достигли около 275 460 человек личного состава, 510 захватчиков ликвидировали за последние сутки.
Кроме этого, Россия потеряла в Украине не менее: 4655 танков, 8912 боевых бронированных машин, 6210 артиллерийских систем, 789 РСЗО, 530 средства ПВО.