Силы обороны в течение суток выполнили 1 тыс. 344 огневые задачи.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более трех рот российских военных и более полусотни единиц их техники.

Как сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны этого направления в течение суток выполнили 1 тыс. 344 огневые задачи. В частности, отмечается, что речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожена 51 единица военной техники противника. До сих пор остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре проинформировали, что на Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском направлении, а также отмечается ведением активной обороны на Новопавловском, Времовском и Ореховском направлениях.

Потери оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала войны составили 223 тыс. 330 человек, в частности, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 680 захватчиков. Также были уничтожены четыре вражеских танка, 15 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, три средства ПВО и девять БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ночью уничтожено также 13 вражеских крылатых ракет, большинство из них ликвидированы в Хмельницкой области.

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