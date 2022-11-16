Авиация Сил обороны Украина за прошедшие сутки нанесла по российским войскам 14 ударов.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, под удар попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
Также отмечается. что после боев в районе Майорская 1-й горловский территориальный батальон России потерял более 50 процентов своего состава убитыми и ранеными.
По информации Генштаба, из-за значительных потерь в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшился морально-психологическое состояние.
Сообщается, что командование противника расформировало указанное подразделение, остатки личного состава распределены по другим воинским частям.
Потери России в Украине
Как сообщал Генштаб ВСУ, общие боевые потери России в войне против Украины среди личного состава уже достигают ориентировочно 82080 человек.
Кроме этого, россияне потеряли:
- танков ‒ 2861,
- боевых бронированных машин ‒ 5773,
- артиллерийских систем – 1850,
- РСЗО ‒ 393,
- средств ПВО ‒ 208,
- самолетов ‒ 278,
- вертолетов – 261.