Под удар попали 11 районов сосредоточения личного состава российской армии.

Авиация Сил обороны Украина за прошедшие сутки нанесла по российским войскам 14 ударов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, под удар попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Также отмечается. что после боев в районе Майорская 1-й горловский территориальный батальон России потерял более 50 процентов своего состава убитыми и ранеными.

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По информации Генштаба, из-за значительных потерь в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшился морально-психологическое состояние.

Сообщается, что командование противника расформировало указанное подразделение, остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

Потери России в Украине

Как сообщал Генштаб ВСУ, общие боевые потери России в войне против Украины среди личного состава уже достигают ориентировочно 82080 человек.

Кроме этого, россияне потеряли: