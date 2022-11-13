Украинская авиация нанесла удар по сосредоточению российской техники в Каховском районе Херсонской области.
Как сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:30, ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 40 огневых задач, результаты попаданий доразведываются.
"Нашей авиацией нанесен удар по районам сосредоточения вражеской техники в Каховском районе", – сказал он.
По словам спикера командования, в группировке в Черном море, что в настоящее время состоит из 14 кораблей, враг держит ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами, готовыми к использованию.
"Угрозы ракетных ударов, применения врагом дронов-камикадзе и обстрелы прилегающих к линии фронта территорий вполне реальны и имеют высокую степень реализации", – сказал Назаров.
Потери России в Украине
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного общие боевые потери России в Украине составляют:
- личного состава – ликвидировано примерно 80860 оккупантов,
- танков – уничтожено 2840 единиц,
- боевых бронированных машин – 5742,
- артиллерийских систем – 1837,
- реактивных систем залпового огня – 393,
- средств противовоздушной обороны – 206,
- самолетов – 278,
- вертолетов – 261.