ВСУ нанесли по врагу 40 огневых ударов.

Украинская авиация нанесла удар по сосредоточению российской техники в Каховском районе Херсонской области.

Как сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:30, ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 40 огневых задач, результаты попаданий доразведываются.

"Нашей авиацией нанесен удар по районам сосредоточения вражеской техники в Каховском районе", – сказал он.

По словам спикера командования, в группировке в Черном море, что в настоящее время состоит из 14 кораблей, враг держит ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами, готовыми к использованию.

"Угрозы ракетных ударов, применения врагом дронов-камикадзе и обстрелы прилегающих к линии фронта территорий вполне реальны и имеют высокую степень реализации", – сказал Назаров.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного общие боевые потери России в Украине составляют: