Украинская авиация нанесла удар по сосредоточению вражеской техники в Каховском районе / фото REUTERS

Украинская авиация нанесла удар по сосредоточению российской техники в Каховском районе Херсонской области.

Как сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:30, ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 40 огневых задач, результаты попаданий доразведываются.

"Нашей авиацией нанесен удар по районам сосредоточения вражеской техники в Каховском районе", – сказал он.

По словам спикера командования, в группировке в Черном море, что в настоящее время состоит из 14 кораблей, враг держит ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами, готовыми к использованию.

"Угрозы ракетных ударов, применения врагом дронов-камикадзе и обстрелы прилегающих к линии фронта территорий вполне реальны и имеют высокую степень реализации", – сказал Назаров.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного общие боевые потери России в Украине составляют:

  • личного состава – ликвидировано примерно 80860 оккупантов,
  • танков – уничтожено 2840 единиц,
  • боевых бронированных машин – 5742,
  • артиллерийских систем – 1837,
  • реактивных систем залпового огня – 393,
  • средств противовоздушной обороны – 206,
  • самолетов – 278,
  • вертолетов – 261.