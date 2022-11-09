Значительные потери сказываются на моральном состоянии оккупантов.

На Авдеевском и Бахмутском направлениях российская армия теряет около 100 военных ежесуточно.

Донбасс и в дальнейшем остается главным эпицентром атаки россиян, сообщил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Наши воины делают все, чтобы остановить нашествие российского оккупанта. Бахмутское и Авдеевское направления испытывают крупнейшие атаки. Враг набрасывает артиллерийскими системами всех видов, минометами и танками, однако он несет значительные потери и, как правило, мы не даем ему продвинуться вперед", - отметил он.

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По словам Череватого, на этих направлениях российские оккупанты теряют около 100 военных ежесуточно.

"Это серьезные потери. И это сказывается на их моральном состоянии. По нашим перехватами, мы знаем, что на Авдеевском направлении они планировали, что прибудут офицеры-воспитатели с Тихоокеанского флота для того, чтобы успокоить состояние моральное, и помочь", - отметил представитель Восточного группировки войск.

Ситуация на Донбассе

Вечером 8 ноября президент Владимир Зеленский рассказал, что на Донетчине сейчас особенно тяжелая ситуация. Несмотря на большие потери, оккупанты продолжают пытаться выйти на административную границу области.

Аналитики американского Института изучения войны называют положение российских войск в Павловке на Угледарском направлении, вероятно, ужасным.

Ранее оккупанты пожаловались губернатору Приморья на огромные потери в Донецкой области. Тот попросил проверить эту информацию и допустил, что это могло быть "вбросом украинских спецслужб".

После этого президент Украины обвинил губернатора во лжи.

8 ноября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что на Донбассе наблюдается определенная тенденция к возвращению людей.

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