Он предполагает, что губернатору из Москвы приказали лгать.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова губернатора Приморья РФ Олега Кожемяко о потерях российской армии на Донбассе.

В своем видеообращении президент обвинил губернатора во лжи по приказу из Москвы.

"И некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они "пожаловались" губернатору своего региона - Приморского края - на колоссальные потери. А губернатор этот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал: говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области более 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери "не такие". Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали лгать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях", - сказал Зеленский.

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"И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех "не таких". Спастись от этого можно не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением. И не в Телеграмме, а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве", - отметил президент.

Другой вариант, отметил Зеленский, это сдачей в украинский плен, "так тоже можно выжить".

Потери России в Украине

Ранее российские СМИ сообщили, что оккупанты из Приморья, воюющие в Донецкой области, пожаловались губернатору Кожемяко на командование. В их письме говорилось о сотнях погибших и раненых за 4 дня.

Кожемяко попросил прокуратуру проверить информацию военнослужащих и допустил, что это якобы "вброс со стороны украинских спецслужб".

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