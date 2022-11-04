Военно-политическое руководство России поставило задачу своей армии "освободить" Донбасс.

Российские оккупанты стремятся захватить Бахмут и Соледар на Донбассе, чтобы достичь хоть каких-то успехов на фронте после ряда поражений.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона таким образом российские захватчики могли бы заявить о так называемом "освобождении" Донбасса.

"Военно-политическое руководство противника поставило такую задачу, поскольку общий стратегический замысел у них не удался - захватить Киев, большую часть Украины - теперь у них "геополитика на мінімалках", то есть показать своему народу, что мы "освободили ЛНР и ДНР". Даже на Валдае Путин говорил, что главная задача этой "спецоперации" - освободить Донбасс", - пояснил Череватый.

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Военный напомнил, что россияне уже определяли несколько дат для "освобождения", но не выполняли их. Поэтому РФ бросает на Бахмутское направление все силы, чтобы достичь хоть каких-то успехов.

"Создавая годами имидж "второй армии мира", РФ реально не может захватить крупные украинские города как Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар. Оккупанты бьются о такую стену украинского мужества и несокрушимости!.. Потому что наши бойцы и командиры - в очень сложных условиях там, но держат этот удар и это огромный удар по имиджу российского руководства", - добавил он.

По словам Череватого, с военной точки зрения, взяв Бахмут, россияне мечтали бы пойти дальше на Краматорск, Славянск.

Война в Украине: битва за Донбасс

Сейчас восточный фронт остается главным эпицентром войны. На Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области до сих пор идут тяжелые бои. Самая сложная ситуация - в районе Угледара.

Как писал УНИАН, россияне несут большие потери в районе Павловки, пытаясь окружить украинских военных: "В среднем около 100 человек убитыми по этой линии фронта – направление Авдеевское, Угледар, Марьинка".

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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