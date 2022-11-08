На отдельных участках фронта продолжаются жестокие позиционные бои.

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону и укрепляться на Херсонщине и Донетчине и постепенно освобождают украинские населенные пункты от российских оккупантов.

Как заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, интенсивность боев сейчас не меньше, чем в начале осени.

"В информационном пространстве пока определенное уменьшение количества новостей с фронта – сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше", – отметил он.

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По словам президента, ситуация остается сложной по всей линии фронта. На отдельных участках продолжаются жестокие позиционные бои. При этом особенно тяжелая ситуация по-прежнему – в Донецкой области.

В то же время он добавил, что российские оккупанты несут большие потери. Несмотря на это, они продолжают пытаться выйти на административную границу Донетчины. Президент подчеркнул, что украинские воины не отдают россиянам ни одного сантиметра земли в Донецкой области.

Кроме этого, Зеленский рассказал о ситуации на Херсонщине.

"Херсонщина – четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны", – сказал президент.

Контрнаступление ВСУ: что известно

С августа 2022 года украинские военные начали масштабное контрнаступление, во время которого были освобождены сотни населенных пунктов. Больше всего ВСУ продвинулись на Харьковщине.

8 ноября 2022 года глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские воины стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении Луганской области. По его словам, российские солдаты массово гибнут, однако их тела никто не эвакуирует.

В то же время военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев подчеркнул, что контрнаступление Сил обороны Украины на основных направлениях фронта, в том числе на Сватовском, замедлилось, потому что для продвижения в ускоренном темпе ВСУ требуется большое количество боеприпасов для артиллерийских систем.

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