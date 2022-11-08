Люди возвращаются, чтобы проверить свои дома накануне зимы и забрать теплые вещи.

В Донецкой области наблюдается определенная тенденция к возвращению людей в свои дома. При этом они не задерживаются надолго, а снова выезжают в более безопасные регионы.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона, часть жителей области возвращается, чтобы проверить свои дома в преддверии зимы и забрать теплые вещи.

"С учетом того, что большинство населения по состоянию на начало осени – это около трех четвертей – выехало и было эвакуировано в заранее определенные места, сейчас есть некоторые тенденции к возвращению людей. Так, часть этих жителей возвращается для того, чтобы накануне зимы проверить свои дома, взять теплые вещи, и снова выезжает по тем маршрутам эвакуации, курсирующим поездом, за пределы области. Поэтому, таким образом, мы наблюдаем тенденцию к определенному увеличению населения по территории области, особенно в населенных пунктах, которые относительно удалены от линии фронта", – отметил он.

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Кроме этого, глава Донецкой ОВА рассказал, какая сейчас ситуация с газоснабжением и электроснабжением в области.

"Было подключено и подано газоснабжение в 15 территориальных общин, в 10 – будет частично. Это критическая инфраструктура и объекты социальной сферы. В 11 общинах сейчас невозможно подать газоснабжение в связи с активными боевыми действиями и перебитым газопроводом. По состоянию на сегодня из 97 котельных областного коммунального предприятия уже функционируют 89. По электроэнергии наиболее критическая ситуация, понятно, вдоль линии фронта – это Бахмут, Соледар, Авдеевка, Торецк, Великоновоселковский район, Марьинка, Красногоровка. Там газ отсутствует с 2014 года. Несмотря на это все, приняты все меры для того, чтобы общины имели возможность закупить дрова, альтернативные виды отопления, брикеты и уголь в тех общинах, где котельные работают на угле", – пояснил Кириленко.

Он также добавил, что в Донецкой области продолжается эвакуация жителей, ведь даже в относительно отдаленных от линии фронта населенных пунктах сохраняется опасность из-за постоянных вражеских ракетных обстрелов.

Ситуация на Донетчине: что известно

Россияне продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. Днем 8 ноября, оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего был ранен восьмилетний ребенок.

7 ноября Россия атаковала Лиман. В результате обстрела было разрушено восемь этажей жилого дома. Удар пришелся на угловую часть здания.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что линия фронта фактически полностью и круглосуточно под обстрелами. Он подчеркнул, что Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут очень сильно поврежден.

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