Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы.

ВСУ 12 апреля продолжили наносить точные удары по скоплениям сил и техники российских оккупантов, говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

Сообщается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, защитникам удалось "приземлить" два вражеских БпЛА типа "Орлан-10".

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В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Потери РФ в Украине - последние новости

Оккупанты несут огромные потери в Украине. В частности, уже ликвидировано 180 050 врагов, 2 334 дрона оперативно-тактического уровня, 3 646 танков и 2 770 артиллерийских систем.

Вместе с тем, по оценкам ORYX, в боях ВСУ за этот период уничтожили более 10 тысяч единиц российской техники, более 2 тысяч единиц ВСУ удалось "затрофеить". У Украины потери в технике меньше в три раза.

Война новости - актуальное

За минувшие сутки российские войска совершили более 45 атак на четырех оперативных направлениях фронта - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

В районе Бахмута продолжаются наиболее ожесточенные бои. Россияне пытаются взять под свой полный контроль сам город, а также ведут наступление без видимого успеха к северу от Хромово и у Богдановки и Предтечино.

На Авдеевском и Марьинском направлениях жесточайшие бои шли за собственно Марьинку.

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