Российские захватчики, несмотря на значительные потери, не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий пяти направлениях фронта. Враг также активно задействует авиацию.

"Противник, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Существенно продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Активно действует вражеская авиация", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации с российской агрессией по состоянию на 18:00.

Вместе с тем, по данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанской направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Генштаб также информирует, что российские захватчики продолжают наносить удары по территории позиций сил обороны и по мирным населенным пунктам. Так, в течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска Донецкой области. Есть раненые среди мирного населения. Поврежден дворец культуры, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также пострадало помещение медицинского учреждения.

Кроме того, враг в целом совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Вражеские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые.

Отмечается, что высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Также противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Война в Украине – актуальные новости

Авиация Сил обороны за 14 февраля нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. Генеральный штаб ВСУ уточнил, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов и две станции РЭБ армии России.

Кроме того, в Брюсселе состоялось девятое заседание в формате "Рамштайн". Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны - боевые машины пехоты и еще 9 стран - системы противовоздушной обороны.

В то же время министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что не может сегодня объявить, что Украина получит боевые самолеты, в том числе американские истребители F-16.

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