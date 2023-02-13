Самусь подчеркнул, что между корабельным специалистом и морским пехотинцем – абсолютная пропасть.

Российские оккупационные войска отчаянно пытаются проломить украинскую оборону на Донбассе. Командование Вооруженных сил РФ даже бросает в бой корабельных матросов под видом морской пехоты.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, оккупантам необходимо достичь каких-то результатов на фронте "до 24 февраля, до того момента, когда Путин выступит с обращением к федеральному собранию РФ, парламенту России".

"Ему нужно что-то говорить, ему нужно подать какую-то победу, какой-то успех, поэтому те прогнозы, в которых говорилось, что российская армия в любом случае попытается атаковать на Донбассе, хотя в информационном пространстве существовала такая версия и гипотеза, что будет вообще широкомасштабное наступление, похожее по своим размерам и интенсивности, задачам с тем, что было год назад, то есть "бросок мангуста". Но большинство экспертов и аналитиков сходятся на том, что все-таки основная концентрация будет на Донбассе, так и происходит", – добавил он.

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По словам Самуся, сейчас враг пытается атаковать под Угледаром и продолжает очень интенсивно атаковать в районе Бахмута. Также обострение наблюдается в районе Кременной Луганской области и Лимана Донецкой области. Из-за этого до 24 февраля "в бой они будут бросать все, что можно".

"Военнопленные морской пехоты 155-й бригады, которые оказываются на самом деле не морскими пехотинцами, а личным составом корабельным, то есть с кораблей снимают матросов, старшин и отправляют под видом морской пехоты воевать против Украины, означает, что сейчас поставлена задача любым способом собрать силы и каким-то образом проломить украинскую оборону. Но с другой стороны, это означает, что у них нет обученного личного состава, потому что между специалистом корабельным и морским пехотинцем абсолютная пропасть просто, они совершенно разные, хотя вроде бы эти специалисты служат на флоте. Но это совершенно разное направление боевой подготовки и выполнения задач. И это значит, что просто командованию флота поставлена задача подготовить бригаду, отправить ее на атаку, например, на боевые действия под Угледаром, и они собирают все, что у них есть. В том числе, и корабельный состав", – рассказал эксперт.

Самусь добавил, что привлекать к боевым действиям корабельных матросов и выдавать их за морскую пехоту – это, пожалуй, последняя стадия.

"И заключенных бросали, и так называемых добровольцев, и на улицах хватают людей. То есть это уже характеризует и уровень подготовки, и ту нервозность, которая существует в генералитете, который уже не знает, каким образом выполнить те задачи, которые, очевидно, являются невыполнимыми, которые ставит Путин", – подытожил военный эксперт.

Бои на Донбассе: последние новости

На Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ. Представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские войска теряли от 150 до 300 морских пехотинцев в день под Угледаром.

В то же время спикер восточной группировки войск ВСУ полковника Сергей Череватый заявил, что оккупанты постоянно атакуют позиции украинских защитников на Бахмутском направлении, потому что оно все еще самое главное для захватчиков. На Лиманском направлении россияне "устанавливают рекорды" по обстрелам из артиллерии.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинские защитники продолжают удерживать под контролем Бахмут. Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки, но также восстановлены ранее утраченные позиции.

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