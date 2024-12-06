Не сомневаюсь, что цифры соответствуют действительности: военный о потерях РФ

В то же время в Украине есть проблемы с личным составом, говорит боец.

Информация о рекордных потерях РФ в ноябре соответствует действительности. Об этом в эфире "24 Канала" сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

"По одной причине - я собственными глазами вижу, как работают наши средства поражения. Невозможно продвигаться такими темпами и не иметь потерь. Это не значит, что если они заходят, то они выбивают все и всю. Конечно, значительно проще их в момент продвижения уничтожать. К большому сожалению, это стоит нам квадратных метров украинской земли. Но гораздо проще врага уничтожать, пока он закрепляется, перебегает из посадки в посадку и тому подобное. Поражать проще, чем выбивать его с позиций, на которых они уже закрепились, построить какие-то сооружения", - сказал Иевлев.

В то же время он добавил, что в Украине проблемой является нехватка личного состава: "С окопной линией есть определенные проблемы. Ведь есть определенные проблемы с пехотой - не настолько много людей, как хотелось бы. Незакрытые штатки, незакрытые подразделения. Многие подразделения держат полосу обороны с критическим минимумом людей, которые нужны для удержания линии".

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Потери РФ: что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что РФ отдает 53 жизни за каждый километр, на который они продвигаются в Украине. В частности они напомнили, что в течение ноября РФ понесла рекордные потери погибшими и ранеными - около 45 690 военных.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, пока РФ не испытывает потерь, поскольку у них стоит задача продвинуться как можно дальше в Украине. В то же время, когда РФ возьмет паузу и начнет анализировать потери, она осознает реальные цифры.

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