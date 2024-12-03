Минобороны РФ не может продолжать тактику "Вагнера" бесконечно, считает эксперт.

Россия пока не испытывает потерь на фронте, однако они повлияют на ее боеспособность в среднесрочной переспективе.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Сейчас они сжигают все свои резервы, пытаясь получить хоть какой-то результат. И они его получают. Но есть какой-то период, красная линия, после которой они будут подсчитывать свои потери, будут понимать, что некоторые подразделения будут небоеспособны. Сейчас на это не обращают внимания", - сказал Жирохов.

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Он добавил, что в свое время "Вагнер" мог работать по такой тактике, поскольку они имели большое количество заключенных, которые могли собрать по всей России. Сейчас же ситуация отличается, говорит эксперт.

"Таких запасов, которые имел "Вагнер", сейчас российские командиры не имеют. Но они сжигают для того, чтобы реализовать политические цели. И когда будет условный срок, как 20 января, о котором все говорят, когда они начнут считать - это будет очень холодный душ. И скорее всего, под это будет планироваться очередной этап мобилизации в России. Хотя бы частичный. Хотя Путин от этого отказывается. Но очевидно, что такие потери только за счет добровольцев невозможно перекрыть", - добавил Жирохов.

Потери на фронте: важные новости

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отметил, что из-за активизации штурмовых действий, потери России на фронте за ноябрь стали рекордными. Так, за месяц враг потерял 45 720 своих военных.

Между тем президент Владимир Зеленский отреагировал на публикации в западных СМИ относительно потерь Украины в войне против России. Он сказал, что не может назвать точное количество, однако потери "гораздо меньше" 80 тысяч.

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