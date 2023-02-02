Офицеру оккупантов не сиделось на пенсии, отметил украинский воин.

В Украине уничтожен российский подполковник Александр Макартумов.

Макартумов находился на пенсии, но решил добровольно мобилизоваться и воевать против украинцев, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram и опубликовал снимок нового "груза 200".

"…подполковнику Александру Макартумову не сиделось на пенсии. Добровольно мобилизирован и сразу по традиции, как всегда, успешно демобилизирован…", - сообщил "Штирлиц".

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Ситуация на фронте в Украине - сегодня это надо знать

Утром 2 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне наступают на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Враги на Донбассе несут огромные потери.

Общие потери России в Украине уже составляют приблизительно 129 тысяч 30 оккупантов. Кроме того, ликвидированы, в частности, 3211 вражеских танков.

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