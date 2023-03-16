Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава и военной техники, поделились в Генштабе.

За прошедшие сутки, 15 марта, украинские воины нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной утром, 16 числа. "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что по состоянию на 15 марта на украинской земле уже ликвидировали, в частности, 304 самолета противника, а также 2132 беспилотника оперативно-тактического уровня.

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Враги пытаются наступать на ряде направлений: Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Шахтерском и Марьинском. На этих направлениях 15 марта защитники Украины отразили более 75 вражеских атак.

Вечером 15 числа Генштаб ВСУ сообщал, что за сутки наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также вражеский пункт управления, станцию радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

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