Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 15 марта нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что 15 марта украинские воины сбили вражеский самолет Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, РФ не отказывается от своих намерений по оккупации Украины: "Продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях".

Потери России в Украине на 15 марта - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, за 14 марта в Украине уничтожили 980 захватчиков, общие потери России пересекли новую "психологическую отметку": ориентировочно составили около 161520 захватчиков.

Сообщалось, что некоторые тела российских военных сжигают сами оккупанты, чтобы скрыть потери.