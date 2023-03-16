Противник не оставляет попыток захватить Бахмут, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 15 марта, совершили более 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в своей водке, опубликованной утром 16 числа. В Генштабе добавили, что РФ не отказывается от своих намерений насчет оккупации Украины и продолжает вести наступления, не считаясь с потерями.

"Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях", - отмечается в сообщении.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар. На указанном участке фронта больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки - 12, все они отражены нашими защитниками.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. Нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это точно надо знать

Утром 15 марта Генштаб ВСУ сообщал, что защитники Украины на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Лиманском направлениях за прошедшие сутки отразили более 90 атак со стороны противников. Стоит отметить, что ранее на востоке Украины противники более 100 раз атаковали наших воинов.

Самые ожесточенные бои идут за Бахмут. В американском Институте изучения войны (ISW) сообщали, что возле города и вокруг него замечены российские части Воздушно-десантных полков, которые, похоже, сейчас не слишком задействованы в боях.

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