Боеголовка, исследованная CAR, имеет радиальный кумулятивный эффект, что может привести к большей площади поражения.

Иран модифицирует ударные дроны-камикадзе Shahed-131, которые Россия использует для ударов по украинской гражданской инфраструктуре, сообщает CNN со ссылкой на выводы расследования CAR.

Исследовав обломки неразорвавшегося "Шахеда", которым Россия целилась по Одессе в октябре 2022 года, британская Conflict Armament Research вместе с украинскими военными заметили, что его боеголовку модифицировали.

По их мнению, боеголовки "были поспешно модифицированы плохо подогнанными друг к другу слоями из десятков мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются по большому радиусу".

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Помимо осколков, по окружности боевой части расположены еще 18 более мелких "зарядов", которые при расплавлении взрывной волной способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект "на 360 градусов".

Накопление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы, говорится в материале CNN.

Вместе с тем боеголовки, предназначенные для боевых целей, таких как танки или артиллерийские орудия, могут иметь другую конструкцию: с лобовым кумулятивным зарядом, который используется для более концентрированных целей.

Боеголовка, исследованная CAR, имеет радиальный кумулятивный эффект, что может привести к большей площади поражения.

Иранские дроны на войне против Украины - что известно

Летом 2022 года стало известно о передаче Тегераном партии своих дронов-камикадзе для сил России. С 10 октября оккупанты начали применять иранские БПЛА по критической инфраструктуре Украины, нередко обломки дронов падали на жилые дома.

В последнее время российские террористы все чаще комбинируют пуски ракет и дронов по Украине, чтобы истощить и вычислить ПВО.

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