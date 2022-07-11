В Украине за сутки уничтожили четыре танка врага, отметили в Генштабе украинской армии.

Потери РФ в Украине снова возросли - в течение суток были уничтожены еще 100 противников.

По состоянию на понедельник, 11 июля, общие враждебные потери в нашем государстве составляют примерно 37 400 человек, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По его данным, за сутки на нашей земле также уничтожены еще четыре вражеских танка.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 июля ориентировочно составили: личного состава - около 37 400 (+100) человек, танков - 1645 (+4), боевых бронированных машин - 3828 (+5), артиллерийских систем - 838 (+4), РСЗО - 247, средств ПВО - 109 (+1), самолетов - 217, вертолетов - 188, БПЛА оперативно-тактического уровня - 676, крылатых ракет - 155, кораблей/катеров - 15, автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2), специальной техники - 66", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении. Данные уточняются.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля 2022 года на территорию Украины. Противникам удалось захватить ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства.

Наши военные давали достойный отпор врагам. Генштаб армии Украины сообщал, что на нашей земле по состоянию на 10 июля уничтожили 37 300 противников и немало вражеской техники.

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