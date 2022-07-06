Наибольшие потери за сутки противник понес на двух направлениях, отметили в Генштабе украинской армии.

Украинские военные ликвидировали уже 36 тыс. 500 российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили: личного состава - около 36 500 (+150) человек ликвидировано, танков ‒ 1600 (+6) ед., боевых бронированных машин - 3789 (+17) ед., артиллерийских систем - 812 (+6) ед., РСЗО - 247 (+0) ед., средства ПВО - 107 (+2) ед., самолетов - 217 (+0) ед., вертолетов – 187 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 664 (+4), крылатых ракет - 153 (+9), кораблей/катеров - 15 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед., специальной техники - 65 (+0)", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Напомним, российские войска решились на полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля.

Украинские бойцы давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 5 июля на нашей земле уничтожили около 36 350 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: