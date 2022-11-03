Беларуская сторона помогла России пополнить запасы бронетехники, поделились в Минобороны Британии.

В середине октября российская оккупационная армия в Украине каждый день теряла более 40 единиц бронетехники.

Оккупанты на украинской земле ездят в старых боевых машинах пехоты, и называют их "алюминиевыми банками", сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на сведения разведки.

По ее данным, есть вероятность, что РФ в последние недели пополнила свои запасы не менее чем 100 единицами БМП и танков, которые были у беларуской стороны.

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"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны России…", - отметили в разведке.

Ситуация на фронте во время войны с Россией и вражеские потери - самые важные новости

3 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки наши воины в Донецкой и Луганской областях отразили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов.

За это же время авиация Сил обороны нанесла по противнику 21 удар. Под удары попали вражеская позиция средств противовоздушной обороны и районы сосредоточения вооружения и военной техники. Также были сбиты, в частности, 10 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

В Генштабе ВСУ позже поделились, что на нашей земле уже ликвидировали 1 442 вражеских беспилотников, 198 средств ПВО, 5 552 боевых бронированных машин и 2 734 танка. Кроме того, уничтожены приблизительно 74 тысячи врагов.

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