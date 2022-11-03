Врага "лишили" еще 22 артиллерийских систем.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потери россиян в войне против Украины.

"Снова более 700 оккупантов и много техники ... Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила-в правде!", – подчеркнули в сводке.

С учетом ликвидации 730 оккупантов за минувшие сутки, общие боевые потери противника составили уже около 74 тысяч человек.

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Кроме этого, враг потерял:

танков – 2734 (+20);

боевых бронированных машин ‒ 5552 (+27);

артиллерийских систем – 1755 (+22);

РСЗО – 390 (+3);

средств ПВО – 198 (+0);

самолетов – 277 (+0);

вертолетов – 258 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4);

крылатых ракет – 397 (+0);

кораблей и катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9);

специальной техники – 155 (+1).

Потери России в Украине-последние новости

В течение последней недели ежедневно фиксируются значительные потери врага среди личного состава. В частности, за прошедшие сутки было ликвидировано 800 российских захватчиков, днем ранее – более 600. За сутки 29-30 октября ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов – почти тысячу.

Защитники Украины продолжают наносить врагу сокрушительные удары на юге. Так, утром 3 ноября, в Мелитополе была разрушена часть завода, где размещался основной штаб российских оккупантов.

А 24 октября украинские воины попали в базу оккупанты из Чечни на Херсонщине. Стало известно, что там из-под обломков достали 62 погибших захватчиков.

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