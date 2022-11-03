Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потери россиян в войне против Украины.
"Снова более 700 оккупантов и много техники ... Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила-в правде!", – подчеркнули в сводке.
С учетом ликвидации 730 оккупантов за минувшие сутки, общие боевые потери противника составили уже около 74 тысяч человек.
Кроме этого, враг потерял:
- танков – 2734 (+20);
- боевых бронированных машин ‒ 5552 (+27);
- артиллерийских систем – 1755 (+22);
- РСЗО – 390 (+3);
- средств ПВО – 198 (+0);
- самолетов – 277 (+0);
- вертолетов – 258 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4);
- крылатых ракет – 397 (+0);
- кораблей и катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9);
- специальной техники – 155 (+1).
Потери России в Украине-последние новости
В течение последней недели ежедневно фиксируются значительные потери врага среди личного состава. В частности, за прошедшие сутки было ликвидировано 800 российских захватчиков, днем ранее – более 600. За сутки 29-30 октября ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов – почти тысячу.
Защитники Украины продолжают наносить врагу сокрушительные удары на юге. Так, утром 3 ноября, в Мелитополе была разрушена часть завода, где размещался основной штаб российских оккупантов.
А 24 октября украинские воины попали в базу оккупанты из Чечни на Херсонщине. Стало известно, что там из-под обломков достали 62 погибших захватчиков.