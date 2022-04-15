Российские танки буквально превращаются в фейерверк.

Ежедневно украинские военные с неба и с земли уничтожают вражескую российскую технику.

Так, боевое подразделение "Аэроразведка" показало, как уничтожает вражеские танки Т-72.

Для уничтожения вражеских танков используют дроны R18. С их помощью на технику оккупантов сбрасывают боеприпасы, которые и выводят из строя танки российских захватчиков.

Отметим, что украинские военные активно используют БПЛА R18. С их помощью на оккупантов сбрасывают неуправляемые кумулятивные боеприпасы РКГ-1600, которые изготавливаются на заводе "Маяк". Боеприпасы, к слову, создаются на основе противотанковой гранаты РКГ-3.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили целую колонну вражеской техники, направлявшейся в Изюм.

К слову, подробнее о потерях РФ в Украине можно читать по ссылке.

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