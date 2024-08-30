Также нанесен удар по важной системе ПВО захватчиков, его результаты доразведываются.

На юге Украины российские оккупанты потеряли десятки единиц вооружения и техники, в том числе комплекс видеонаблюдения "Муром". Также во время боев украинским военным удалось захватить в плен россиянина. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По его словам, Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

"За вчера российские войска были "прорежены" на 64 человека - это безвозвратные и санитарные потери (раненые - УНИАН) и один пленный", - рассказал Лиховий. Видео дня

По его словам, также уничтожено 30 единиц вооружения и военной техники противника, среди них - 6 артиллерийских систем, 15 автомобилей, три лодки, три беспилотника, мотоцикл и комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Также уничтожена спецтехника врага РЭБ-окопный - устройство подавления БПЛА, которое глушит частоты, на которых работают дроны.

Кроме того, поражен полевой пункт боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 2 огневые позиции россиян.

Лиховий добавил, что за прошедшую неделю Силами обороны было поражено сразу три крупных ракетных комплекса противника - два ЗРК "ТОР" и "Бук-М3".

"Также вчера был нанесен удар по еще одной важной системе ПВО, но его результаты сейчас доразведываются", - подчеркнул спикер.

Потери РФ на войне в Украине

Напомним, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 613 тыс. 590 (+1200 за сутки) человек. Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 574 (+3) единицы танков, 16 тыс. 722 (+23) боевые бронированные машины, 17 тыс. 572 (+23) артиллерийские системы и 1 тыс. 175 (+1) реактивных систем залпового огня.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что агрессор потерял 940 (+1 за сутки) средств противовоздушной обороны, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 тыс. 453 (+84) беспилотника оперативно-тактического уровня, 2 тыс. 556 крылатых ракет и тому подобное.

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